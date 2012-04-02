Мартынюк с доходом в полмиллиона попросил материальную помощь

Об этом свидетельствует декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год, которая была подана в соответствии с законодательством Украины первым вице-спикером ВР А.Мартынюком.

Как сообщает пресс-служба ВР, заработная плата Мартынюка составила 235 348грн., материальная помощь - 38 837 грн., пенсионные выплаты - 213 216 грн.

Доходы у жены в связи с отпуском по уходу за внучкой - отсутствуют.

Семья Мартынюка временно проживает на государственной даче, имеет неприватизированную квартиру общей площадью 85,5 кв.м. Мартынюк также является владельцем земельного участка площадью 1200 кв.м. Расходы на содержание имущества составляют 40 721грн.