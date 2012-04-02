Минздрав: Тимошенко согласилась на лечение в стационаре

кс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая содержится в Качановский исправительной колонии Харькова, согласилась на лечение в медицинском стационаре за пределами колонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Качановский колонии сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения, руководитель совместной международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко.

Она отметила, что Ю.Тимошенко было предложено лечение в центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в Харькове. При этом Р.Моисеенко не ответила утвердительно на вопрос, согласилась ли Ю.Тимошенко на лечение именно в этом учреждении.

«Юлия Владимировна огласилась на лечение, и мы можем в любое время начать», - сказала Р.Моисеенко.

В то же время она отметила, что Ю.Тимошенко взяла время для консультаций. «После проведения соответствующих консультаций, я надеюсь, что такое решение будет принято», - сказала Р.Моисеенко.

Она заверила, что в медицинском учреждении «Укрзалізниці» есть профильное отделение патологии позвоночника, необходимая материально-техническая база и соответствующие медицинские специалисты.

В свою очередь директор Института патологии позвоночника, суставов НАМН Украины имени Ситенко Николай Корж отметил, что сейчас речь идет о консервативном восстановительном лечении. Он отказался дать прогноз относительно продолжительности лечения.

Н.Корж заметил, что к лечению Ю.Тимошенко могут быть привлечены немецкие врачи, «если они выразят такое пожелание».

Р.Моисеенко в конце выразила убеждение, что Ю.Тимошенко будет лечиться в центральной клинической больнице «Укрзалізниці». «Это на сегодняшний день лучшее учреждение», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка поручил ГптСУ и Минздраву обеспечить обследование и лечение экс-премьера Юлии Тимошенко в специализированном медицинском учреждении за пределами Качановской исправительной колонии.

В Минздраве позднее информировали, что лечение Ю.Тимошенко планируется организовать в условиях специализированного стационара в одном из многопрофильных медицинских учреждений города Харькова, в частности в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в отделении патологии позвоночника и периферической нервной системы.

В то же время защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко считает необходимым согласованием лечения его подзащитной в больнице “Укрзалізниці” с немецкими врачами.

“Для того, чтобы понять, насколько эта больница отвечает тем рекомендациям, которые дали немецкие врачи, надо пригласить немецких врачей, чтобы они осмотрели и сказали: да, здесь можно проводить всю ту терапию, которую прописали, или нет, здесь нельзя проводить всю эту терапию”, - сказал он.