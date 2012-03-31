Пресс-конференция «Легальные аборты – основной фактор упадка Украины»

Во вторник, 3 апреля, в 10.30 в агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему «Легальные аборты – основной фактор упадка Украины».

Любое государство, которое перестает защищать жизнь человека от зачатия и до естественной смерти и позволяет дискриминацию людей по стадии развития, приходит в упадок, потому что она взрывает основу своей общественной и экономической жизнеспособности и уничтожает свой основной ресурс – молодое поколение граждан.

Жизнь человека начинается с момента слияния отцовской и материнской половых клеток, и государство, которое позволяет уничтожать ее в течение внутриутробного развития, легализует человекоубийство и отождествляет себя с моральным злом, вместо борьбы с ним.

Легальный статус абортов сужает действие ст. 27 Конституции Украины, которая гарантирует каждому человеку неотъемлемое право на жизнь.

Из-за своего легального статуса аборты получили чрезвычайное распространение, которое имеет свои необратимые последствия на физическом (бесплодие, онкологические заболевания) и психическом и духовном уровнях («постабортный синдром» и «синдром уцелевших от аборта») для всего народа Украины.

С целью призыва Украины выполнить требования Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантировать право на жизнь каждому зачатому человеку и прекратить насилие над женщинами, которым являются легальные аборты, специалисты и участники общественных организаций проведут пресс-конференцию.

Участники:

Геня Самборская, председатель Всеукраинского благотворительного фонда «За достоинство человека», многодетная мать, г. Киев

Антонина Торбич, координатор Движения за жизнь в Ровенской области, заместитель главного редактора Ровенского Агентства журналистских расследований, многодетная мать, г. Ровно

Виктория Олиферчук, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии НЛТУУ, многодетная мать, г. Львов

Леся Гусак, руководитель Школы семьи и ячейки помощи беременным «Надежда», активист ЛОГО Общества «Движение за жизнь», многодетная мать, г. Львов

Лиана Гасашвили, юрист, Ассоциация Христиан-юристов, г. Киев

Александра Загородная, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, ассистент Кафедры акушерства и гинекологии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, г. Киева

Людмила Гридковец, кандидат психологических наук, заведующая кафедрой психологии и педагогики КИБиТ, многодетная мать, г. Киев

Пресс-конференция состоится по адресу: Агентство УНИАН, г. Киев, ул. Крещатик, 4, конференц-зал.

Контактный телефон: 067 250 41 22 - Геня Самборская, председатель Всеукраинского благотворительного фонда «За достоинство человека».

ukrprolife@gmail.com

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