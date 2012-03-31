Главный фигурант дела Чорновила жалуется, что его уже шесть раз "хоронили"

Главный фигурант уголовного дела по факту гибели в марте 1999 года лидера Руха Вячеслава Чорновила водитель КамАЗа Владимир Куделя утверждает, что инсценировки ДТП не было .

Об этом он рассказал газете «Сегодня».

По словам В.Кудели, смерть лидера Руха и его водителя Евгения Павлова - трагическая случайность, а не инсценированное под ДТП умышленное убийство.

«Я уже 13 лет живу под гнетом подозрений в преднамеренной аварии, якобы специально кем-то подстроенной, чтобы физически устранить Чорновила, - сказал В.Куделя. - Мне уже за 50, и если бы я действительно был в чем-то виноват, то меня бы уже давно посадили, я б отбыл срок и вышел на свободу. Журналисты меня самого уже шесть раз хоронили, эксгумировали мое тело, с кем-то перепутав, хотя, как видите, я жив. Я и место жительства вынужден был сменить. Все разговоры о том, что это была какая-то спецоперация, в которую вовлекли и меня, - чушь. Не буду их даже комментировать. Теперь пусть суд во всем разберется...».

В подтверждение слов В.Кудели его адвокат Валерий Кузьменко советует: «Там достаточно внимательно почитать материалы уголовного дела - и все встанет на свои места».

В тоже время родная сестра В.Чорновила Валентина считает, что В.Куделя - "всего лишь слепой исполнитель чьей-то злой воли, который в суде говорит только то, что хочет сказать и что выгодно лично ему. А вот кто заказчик этого страшного преступления - это вопрос вопросов, на него нет ответа, и неизвестно, получим ли мы его когда-нибудь". Она также выражает сомнение в объективности повторной судмедэкспертизы.

«Нас на эксгумацию не позвали, а те останки, которые я увидела при перезахоронении, и повреждения челюсти моего брата еще больше добавили подозрений в неслучайности его смерти", - сказала сестра В.Чорновила.

В свою очередь сын В.Чорновила Тарас убежден, что если бы сработали подушки безопасности, в живых остался бы водитель «Тойоты» Евгений Павлов. "Но никто не удосужился вникнуть в то, почему они в момент столкновения с КамАЗом оказались отключенными. Непонятно и то, сколько было подушек - одна или две, ведь вещдоки постарались очень быстро уничтожить, и среди них - остатки «Тойоты»", - сказал Т.Чорновил.

Брат Е.Павлова, который выступал в суде, утверждает, что в иномарке была почему-то всего одна подушка безопасности, со стороны водителя. К тому же, по его словам, на лбу погибшего, в районе переносицы, была глубокая рана примерно 5-копеечной окружности - происхождение ее и сейчас непонятно (она не могла образоваться от удара о руль, «торпеду» или другие части салона автомобиля, на что указывали также мать и вдова Е.Павлова).