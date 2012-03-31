Немецкие депутаты считают подписание соглашения с Украиной невозможным

Представители группы “зеленых” Европарламента Ребекка Хармс и Вернер Шульц (оба – Германия) считают, что Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной можно подписывать только после реального прогресса в сфере демократии в Украине.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии о парафировании соглашения.

“Этот процедурный шаг свидетельствует, что после месяцев переговоров есть финальный текст, в то же время Евросоюз не должен предпринимать никаких дальнейших шагов по Соглашению об ассоциации, пока Украина не осуществит реального прогресса в демократических реформах и базовых правах. На практике это означает, что ЕС и странам-членам стоит отложить любые планы относительно подписания соглашения по меньшей мере до проведения парламентских выборов в октябре”, - заявила Р.Хармс.

По ее убеждению, только честные и свободные выборы и значительные усилия власти Украины по гарантированию политического плюрализма должны быть предпосылкой дальнейших шагов относительно Соглашения об ассоциации.

В.Шульц, в свою очередь, высказался за определенное “замораживание” подписания и ратификации Соглашения об ассоциации до демонстрации Киевом реального прогресса.

“Украинская власть и Президент Янукович должны продемонстрировать верность ценностям, от которых зависит партнерство с ЕС. Это означает обеспечить честные и свободные октябрьские выборы без обмана”, - заявил депутат.

Он подчеркнул необходимость пересмотра “абсурдных” дел в отношении лидеров оппозиции, предоставления заключенным, серьезно больным представителям оппозиции, в том числе бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко, надлежащей медицинской помощи.

“Верховенство права в Украине в опасности с Виктором Януковичем, который становится более авторитарным руководителем. ЕС должен поддерживать украинский народ и гражданское общество и настаивать на соблюдении базовых демократических стандартов и верховенства права”, - сказал В.Шульц.

***

Ратификация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в немецком Бундестаге на данном этапе невозможна. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил председатель парламентского комитета по делам ЕС, депутат от правящего Христианско-демократического союза Гунтер Крихбаум.

Когда встанет вопрос о его ратификации парламентами стран ЕС, немецкий Бундестаг будет голосовать после соответствующей рекомендации парламентского комитета по делам Европейского Союза.

В частности, на вопрос «Можно ли говорить, что завершение работы над документом – это особенный день для отношений между Украиной и ЕС?» Г.Крихбаум сказал: «Безусловно, отношения Украины и Европейского Союза будут становиться более интенсивными. В конечном итоге, Украина является участницей Восточного партнерства, которое Евросоюз поддерживает со своими соседями на Востоке. Но если говорить о парафировании Соглашения об ассоциации, то речь идет о техническом завершении работы над документом. Однако дело еще далеко не сделано. Ведь прежде чем соглашение вступит в силу, его должны одобрить все страны - члены ЕС. Впрочем, такой готовности теперь нет».

На вопрос, он, как председатель профильного комитета Бундестага, рекомендовал бы немецкому парламенту ратифицировать соглашение, Г.Крихбаум ответил: «На данный момент, конечно, нет. У Европейского Союза есть определенные стандарты и ценности. Украина заявляет о своем стремлении придерживаться этих ценностей. Речь идет об основах правового государства, демократии, соблюдении свободы слова и о многом другом. Мы хотим видеть соответствующие усилия и серьезное продвижение, поддержку гражданского общества. Всего этого мы в настоящее время не видим. К сожалению».

Как сказал Г.Крихбаум, «к сожалению, мы видим регресс в процессе реформ. В свое время Украина уже была дальше на пути становления демократических структур. Когда мы говорим о ценностях Европейского Союза, их нужно не только разделять, ими нужно руководствоваться. Когда Украина осуществляет реформы, она делает это не в угоду Германии или Европейскому Союзу, а на благо собственных граждан. Здесь еще много работы».

«Речь идет, в первую очередь, о развитии независимого правосудия, структур правового государства, о свободе СМИ. Попытки запугивания – недопустимы, - отметил представитель немецкого парламента. - Должна быть возможность свободного развития неправительственных организаций и фондов. Я позволю себе напомнить об инциденте, который произошел с руководителем представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине господином Ланге. Его без каких-либо оснований не пускали в Украину по указанию СБУ. Безусловно, это было сигналом украинским неправительственным организациям - «мы не гнушаемся делать такое даже с иностранными организациями. Имейте в виду. Так может произойти и с вами». Это неприемлемо».

По словам Г.Крихбаума, «Украине просто сначала нужно самой определиться со своим путем. Если она хочет ехать в Европу, то не стоит включать задний ход. Нужно принять ценности и стандарты, на которых стоит Европа. Я хочу лишь подчеркнуть позицию немецкого правительства, которое заявляет о невозможности подписания Соглашения об ассоциации. Кстати, без позитивного вотума Бундестага правительство не сможет одобрить этот документ».

Он отметил, что Соглашение об ассоциации «несет большие шансы для обеих сторон. Но Украина должна еще лучше распознать эти шансы. Украинская власть должна сделать так, чтобы парламенты стран ЕС могли ратифицировать это соглашение. Пока мы будем видеть нарушение основных ценностей ЕС, нельзя говорить ни о подписании, ни о ратификации».

На вопрос, возможно ли подписание Соглашения уже на следующем саммите Украина-ЕС в ноябре в случае проведения парламентских выборов в Украине в соответствии с европейскими стандартами, Г.Крихбаум ответил: «Нет. Проведение выборов в соответствии с демократическими основами – в интересах самой Украины. Это должно делаться не в угоду Европейскому Союзу. Возможно, парламенты некоторых стран ЕС уже вскоре ратифицируют соглашение с Украиной. Немецкий Бундестаг, бесспорно, не будет принадлежать к их числу».

На замечание журналиста, что «во время работы над Соглашением об ассоциации украинские дипломаты многие месяцы боролись за формулировку, которая бы указывала на европейскую перспективу Украины. В конечном итоге в документе будет лишь указано на «европейскую идентичность» Украины. Насколько это важно, с Вашей точки зрения?», представитель Бундестага ответил: «Украина является участницей Восточного партнерства ЕС. К этой инициативе принадлежат страны, которые в ближайшем будущем не смогут вступить в ЕС. Украина хотела бы большего, именно поэтому это вопрос и поднимался на переговорах о соглашении. Украинскому правительству хотелось бы похвастаться «евроинтеграционными успехами» накануне выборов. Так же сейчас украинское правительство хочет торжественно инсценировать технический процесс парафирования Соглашения об ассоциации с ЕС как политический успех. Для нас принципиально другое: чтобы наши партнеры придерживались стандартов правового государства. Но до этого еще далеко».