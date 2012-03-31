Партия регионов поздравляет украинцев со вступлением в новый этап

Об этом говорится в заявлении Партии регионов, переданном агентству УНИАН.

Парафирование текста соглашения с ЕС – знаковое событие в современной истории Украины, которое подтверждает неуклонное соблюдение курса нашего государства на европейскую интеграцию, отмечается в заявлении.

«Ни одна предыдущая власть не сделала больше для евроинтеграции государства, чем нынешняя», - заявил Президент Украины Виктор Янукович в своем выступлении на 48-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Руководство страны последовательно реализует стратегию внедрения европейских стандартов в общественную жизнь. Так, принят Закон Украины «Об общественных объединениях», которым, в частности, предусмотрено упрощение регистрации организаций, отстаивающих права и свободы граждан в Украине. Президент В.Янукович своим указом утвердил Стратегию государственной политики содействия развитию гражданского общества в Украине. Глава государства официально заявил о намерении Украины присоединиться к многосторонней инициативе "Партнерство "Открытое Правительство". Принят национальный план действий по внедрению инициативы, реализация которой обеспечивает максимально широкое привлечение граждан к участию в процессах государственного управления, заявляют в Партии регионов.

«Гармонизация законодательства Украины и ЕС - действенный инструмент создания в нашей стране нового, современного правового поля. По признанию Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы, с принятием парламентом в первом чтении проекта Уголовного процессуального кодекса страна сделала серьезное продвижение к реформированию судебной системы. Готовясь к работе в условиях Зоны свободной торговли, правительство утвердило план мер по адаптации отечественного законодательства к законодательству Европейского Союза, имея целью увеличение преимуществ и минимизацию негативных последствий от создания ЗСТ с ЕС. Кабинет министров Украины в 2012 году планирует разработать и подать на одобрение парламентом около 70 проектов законов и подзаконных актов с целью концептуальной гармонизации национального экономического законодательства с европейским правовым полем», - говорится в заявлении Партии регионов.

Партия регионов поздравляет граждан Украины «с очередным крупным успехом в сфере европейской интеграции».