США: на мировом рынке достаточно нефти, чтобы никто не покупал ее у Ирана

Президент США Барак Обама заявил, что предложение нефти на мировом рынке достаточно для того, чтобы отказаться от ее закупок в Иране. В заявлении Белого дома, опубликованном 30 марта, говорится, что увеличение нефтедобычи отдельными странами, а также наличие стратегических резервов позволило принять решение об ограничении импорта иранской нефти.

"Я буду внимательно следить за ситуацией, чтобы рынок смог приспособиться к уменьшению закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.



В декабре 2011 г. Обама провел законопроект, по которому президент США обязан каждые полгода оценивать, являются ли мировые запасы нефти достаточными, чтобы можно было отказаться от покупки нефти у Тегерана. Согласно этому закону, после 28 июня 2012 г. США могут вводить санкции в отношении зарубежных банков, которые финансируют иранскую нефтяную торговлю. Вашингтон может не применять санкции к государствам, которые "значительно сократили импорт нефти из Ирана". Подобное исключительное положение было предоставлено в марте 2012 г. 10 странам Евросоюза и Японии.



Ограничение иранского нефтяного экспорта являются частью стратегии США по предотвращению ядерных исследований Тегерана.