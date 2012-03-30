Яценюк: кто не в объединенной оппозиции - тот поддерживает Януковича

Он отметил: «Мы вышли на финишную прямую по формату избирательной кампании 2012 года».

А.Яценюк предложил, чтобы «в течение следующих трех недель мы поставили точку и публично объявили о том, каким образом объединенная оппозиция будет побеждать в избирательной кампании 2012 года».

Как отметил А.Яценюк, «Юлия Тимошенко будет на свободе, а в Украине будет восстановлена ​​справедливость». После этих слов зал долго скандировал: «Юле волю».

По словам Яценюка, «оппозиция не должна забывать и о Юрии Луценко и других политиков, которые сегодня за решеткой».

Лидер «Фронта Змін» заявил: «Наш враг - это режим Януковича». При этом он подчеркнул необходимость «откровенно сказать, что тот, кто не в объединенной оппозиции, кто разделяет наши цели и ценности, кто идет с нами на избирательную кампанию, тот поддерживает Януковича».

По мнению Яценюка, оппозиция должна идти на выборы "с новой программой изменений в Украине».