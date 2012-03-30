Яценюк: кто не в объединенной оппозиции - тот поддерживает Януковича
Во время выступления на съезде партии «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что уже в апреле оппозиция должна определить формат избирательной кампании 2012 года.
Он отметил: «Мы вышли на финишную прямую по формату избирательной кампании 2012 года».
А.Яценюк предложил, чтобы «в течение следующих трех недель мы поставили точку и публично объявили о том, каким образом объединенная оппозиция будет побеждать в избирательной кампании 2012 года».
Как отметил А.Яценюк, «Юлия Тимошенко будет на свободе, а в Украине будет восстановлена справедливость». После этих слов зал долго скандировал: «Юле волю».
По словам Яценюка, «оппозиция не должна забывать и о Юрии Луценко и других политиков, которые сегодня за решеткой».
Лидер «Фронта Змін» заявил: «Наш враг - это режим Януковича». При этом он подчеркнул необходимость «откровенно сказать, что тот, кто не в объединенной оппозиции, кто разделяет наши цели и ценности, кто идет с нами на избирательную кампанию, тот поддерживает Януковича».
По мнению Яценюка, оппозиция должна идти на выборы "с новой программой изменений в Украине».