Суд разрешил содокладчикам ПАСЕ увидеться с Луценко

Разрешение предоставлено при содействии генерального прокурора Украины Виктора Пшонки.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, по результатам встречи В.Пшонки с содокладчиками Комитета ПАСЕ М. де Пурбе-Лундин, М.Репс и секретарем Комитета Б.Кляйном, которая состоялась 28 марта 2012 года, в соответствии с достигнутыми договоренностями, в тот же день в адрес Генеральной прокуратуры поступило письмо от Генерального секретаря ПАСЕ Войцеха Савицки с просьбой способствовать в организации встречи докладчиков ПАСЕ (которые находятся с рабочим визитом в Украине) с Ю.Луценко. Также Генсек просил, по возможности, способствовать организации такой встречи 29 марта в 11.00.

Генеральная прокуратура Украины, в свою очередь, 28 марта направила соответствующее письмо в Апелляционный суд г. Киева с просьбой предоставить разрешение на свидание указанных лиц с Ю.Луценко.

Такое разрешение было предоставлено, о чем суд соответствующим письмом информировал ГПУ и Киевский СИЗО.