В Ивано-Франковске отметили 100-летие Олексы Гирныка

28 марта в Ивано-Франковске отметили 100-летие со дня рождения Героя Украины Олексы Гирныка, который сжег себя в Каневе на Чернечьей горе в знак протеста против русификации Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, возле барельефа Герою Украины О.Гирныку на здании бывшей украинской гимназии на улице Шевченко областного центра, выпускником которой он был, собрались представители его семьи, руководители областной и городской властей, лидеры политических партий, депутаты, молодежь.

Священники разных христианских конфессий отслужили поминальную панихиду, после которой состоялось торжественное вече. Ученики гимназии №1 Ивано-Франковска в художественной форме рассказали биографию О.Гирныка, а участники вече минутой молчания почтили его память.

В своем выступлении на вече сын Героя Украины Евгений Гирнык отметил, что его отец «был осужден разными оккупационными режимами: польским за якобы «зраду Ойтчизни, сталинско-коммунистическим – «за измену Родине». «Но свою Родину - Украину, он никогда не предавал, - отметил Е.Гирнык. – Он отдал жизнь за Украину. И его подвиг не был импульсивным». Сын сообщил, что отец писал свои листовки на протяжении двух лет. «Отец никогда не менял своих взглядов, - сказал Е.Гирнык. – Несмотря на то, что прошел тяжелый путь. Хотя тогдашняя власть пыталась представить его сожжение как самоубийство. Это не самоубийство, а гибель на поле боя».

Он напомнил, что в 2007 году О.Гирныку присвоено звание Герой Украины (посмертно). «К сожалению, в нынешнем украинском парламенте не нашлось 226 голосов, чтобы отметить 100-летие Героя Украины на государственном уровне», - сказал он.

Е.Гирнык выразил благодарность областной власти, что она провозгласила в области 2012 год Годом Олексы Гирныка и разработала ряд мероприятий его памяти.

На вече также выступили секретарь Ивано-Франковского городского совета Руслан Марцинкив, заместитель городского председателя Ивано-Франковска Михаил Верес, управляющий делами аппарата облсовета Василий Скрыпничук, народный депутат Украины Зиновий Шкутяк и другие.

В пятницу, 30 марта, во дворце культуры «Юность» города Калуш пройдет торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Героя Украины О.Гирныка.

На Прикарпатье подвиг О.Гирныка чтут на протяжении всего года. Большинство мероприятий носят просветительский и воспитательный характер и направлены на развитие подрастающего поколения.

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Олекса Гирнык (28.03.1912 – 22.01.1978) - украинский патриот из города Калуш Ивано-Франковской области. В ночь с 21 на 22 января 1978 года сжег себя на Чернечьей горе возле могилы Тараса Шевченко в Каневе в знак протеста против политики русификации Украины.

В листовках, которые он разбрасывал вокруг себя, О.Гирнык писал: «Протест против российской оккупации в Украине! Протест против русификации украинского народа! Да здравствует Самостоятельное Соборное Украинское Государство! Советская, но не российская Украина – для украинцев! По случаю 60-летия провозглашения самостоятельности Украины Центральной Радой 22 января 1918 года 22 января 1978 г. в знак протеста сгорел Гирнык Олекса из Калуша. Только таким образом можно протестовать в Советском Союзе!».