Иск Луценко против генпрокурора Украины "завис" в США

В оппозиционной фракции НУ-НС ждут официального ответа от американских адвокатов экс-главы МВД Юрия Луценко о том, почему его иск к генпрокурору Украины Виктору Пшонке не был принят в Федеральном суде округа Колумбия США.

Об этом сообщил сегодня, 28 марта, на пресс-конференции в Донецке народный депутат от НУ-НС Юрий Грымчак, отвечая на вопрос УНИАН о дальнейшей судьбе данного иска.

«16 февраля адвокатская контора получила все необходимые документы, которые до 23 февраля должна была предоставить в суд. Все свидетельские показания, заверенные в консульском отделе Посольства США, 16 февраля были переданы адвокатской конторе», - рассказал народный депутат. И повторил: «Заверив все в консульском отделе, мы в тот же день отослали специальной почтой все, и 16 февраля нам пришло подтверждение, что все доставлено».

Ю. Грымчак подчеркнул, что сегодня у него и его однопартийцев возникает много вопросов, связанных с тем, почему документы вовремя не были доставлены в суд.

«Почему все не дошло до адвокатов?.. Почему так произошло? Почему своевременно не были доставлены эти показания в суд, и как так случилось… Сейчас мы дождемся ответа адвокатов и дальше будем принимать по этому вопросу решение», - сказал депутат.

Он высказал свои сомнения по поводу квалификации американских адвокатов, но отметил, что до получения официального ответа пока обсуждать сложившиеся обстоятельства преждевременно.

«Мы на сегодняшний день ждем, что нам ответят американские адвокаты. У нас на сегодняшний день есть большие сомнения в квалификации этих адвокатов. Мы будем еще рассматривать, почему и как это произошло. Но пока ничего не можем сказать, так как нет ответа адвоката», - заявил Ю. Грымчак, добавив, что первоначальный отказ суда «был не по сути», а из-за технических моментов.

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Как сообщал УНИАН, экс-глава МВД Юрий Луценко, обвиняемый в Украине в превышении полномочий, подал иск против генпрокурора и нескольких его подчиненных в декабре 2011 года. Он требовал признать его уголовное преследование в Украине незаконным и политически мотивированным, а также взыскать в его пользу компенсацию морального ущерба.

Луценко обвинял ответчиков в нарушении его права на неприкосновенность личности путем незаконного ареста и необоснованно длительного содержания под стражей.

Однако Федеральный суд округа Колумбия отклонил иск Ю. Луценко.