Регионалу Болдыреву не нравится место, в которое его послала родная партия

Одиозный член Партии регионов Болдырев в эфире 5-й канала сказал, что постоянно призывает своих коллег-депутатов «загнобить» этот медиа-ресурс, чтобы он остался для семейного пользования министра экономики Порошенко.

"Хочу обратить ваше внимание, я сюда пришел не по собственному желанию. Меня сюда послала моя родная партия. А я вообще на всех партийных собраниях говорю: прекратите ходить на 5-й канал и поднимать ему рейтинг. 5-й канал нужно загнобить, чтобы его смотрела только семья товарища Порошенко."

Журналист телеканала дал отпор политику, сказав, что Болдырева легко заменить кем-то из членов его родной партии, а канал, как смотрели, так и будут смотреть.

Как сообщал раньше УНИАН, одиозный регионал заявлял, что Украина не может находиться в нынешнем составе и должна лишиться Галичины, или же «прославился» тем, что предложил перенести столицу Украины в Севастополь.