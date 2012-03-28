А у Януковича ядерный саммит в Сеуле считают успешным

Саммит по вопросам ядерной безопасности в Сеуле был успешным для Украины.

Об этом заявил советник Президента – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы полностью достигли всех целей, которые стояли перед страной, и успешно ответили на те вызовы, которые сегодня ставит перед Украиной мир», - отметил он.

По словам А.Гончарука, на этом саммите Украина объявила о полном выполнении взятых на себя обязательств в сфере международной ядерной безопасности. «Все запасы высокообогащенного урана были вывезены на территорию России при содействии США и МАГАТЭ. Наши партнеры в этом проекте и все мировое сообщество высоко оценили ответственность Украины и ее вклад в укрепление мировой ядерной безопасности», - сказал советник Президента Украины.

Он отметил, что Украина и в дальнейшем будет оставлять за собой ведущую роль в борьбе за ядерную безопасность мира. «Украина готова сейчас доказать лидерство в этой сфере и в практических шагах», - отметил А.Гончарук. По его словам, в этом году Украина планирует при поддержке МАГАТЭ начать создание на базе Чернобыльской АЭС международного научно-практического технологического центра. «Разработки центра будут достоянием не только украинских ученых, но и всего мира. Ведь ядерная безопасность – вопрос глобального развития мира, неотъемлемой частью которого является Украина и ее опыт», - сказал А.Гончарук.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 26-27 марта принимал участие в Саммите по вопросам ядерной безопасности в Сеуле.