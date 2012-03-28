Кличко надеется на помощь Люксембурга при вступлении в ЕНП

Украинская власть практически полностью утратила доверие как внутри страны, так и со стороны международного сообщества. Об этом лидер партии «УДАР» Виталий Кличко заявил во время встречи с председателем Правительства Герцогства Люксембург Лауреном Мозаром.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, во время встречи речь шла о евроинтеграции и текущей политической ситуации в Украине. Отвечая на вопрос европейских политиков, В.Кличко отметил, что нынешняя украинская власть практически полностью утратила доверие как внутри страны, так и со стороны международного сообщества. В.Кличко также отметил, что надеется на поддержку стремления «УДАРа» стать частью Европейской народной партии. «Надеемся, что парламентарии Люксембургского правительства во время заседания рабочей группы по вопросам расширения ЕНП поддержат нашу заявку о получении статуса наблюдателя в ЕНП. Убежден, что со временем «УДАР» станет полноценным членом Европейской народной партии», – считает В.Кличко.

Во время встречи с мэром столицы Люксембурга Ксавье Бетелем, на которой также присутствовали представители депутатских фракций, которые образуют большинство в парламенте города Люксембург, В.Кличко заявил, что украинские политики должны перенимать опыт европейских коллег относительно оперативной реакции и решения проблем города, диалога с неправительственными организациями и сотрудничества разных политических сил в органах местного самоуправления.

Во время встречи представители Люксембурга, в частности, интересовались ситуацией с местным самоуправлением в Украине и выборами в местные органы власти. В частности, мэр Люксембурга отметил, что европейских политиков беспокоит отсутствие реального местного самоуправления в столице Украины. «Нам трудно представить ситуацию, когда общество не влияет на жизнедеятельность города, не принимает реального участия в обсуждении и решении неотложных проблем столицы», – сказал К.Бетель. Он отметил, что для парламента Люксембурга в решении ключевых вопросов жизнедеятельности столицы приоритетным является мнение граждан города, которое обязательно изучают, к которому прислушиваются и которое учитывают. Политик также привел пример того, как разные политические силы объединились и выдвинули единую кандидатуру на должность мэра.

В.Кличко в свою очередь отметил, что единогласие всех политических сил во время выборов мэра Люксембурга должно служить примером настоящего, а не декларативного объединения для представителей украинского политикума.

В Люксембурге лидер «УДАРа» также встретился с нынешним министром спорта Роменом Шнайдером, который более десяти лет был мэром столицы Герцогства. Р.Шнайдер отметил, что для Украины важным аргументом в пользу евроинтеграции может стать и всесторонняя поддержка отечественного спорта и проведение на высоком уровне Евро-2012. «Украину еще долго будут помнить как страну, которая принимала еврочемпионат, поэтому для вас важно использовать этот шанс и продемонстрировать весь свой потенциал», – отметил Р.Шнайдер. Он считает, что В.Кличко, который является одним из официальных волонтеров Евро-2012, прилагает максимум усилий для формирования позитивного имиджа Украины в мире, отметили в пресс-службе.