В Чехии сняли видео в защиту украинских заробитчанок

Инициаторы съемки клипа утверждают, что чехи высмеивают и эксплуатируют прислугу из Украины.

Общественное объединение "За интеграцию и миграции" распространило в чешских интернет-изданиях просветительский видеоролик. Об этом сообщает "Немецкая волна". Сюжет таков: молодой человек ругает уборщицу, которая якобы не так положила бумаги на его столе, и теперь он не успевает выполнить задание. Украинка берет карандаш и быстро решает задачу. Оказывается, она - учительница математики из Львова. "Чехи, знаете ли вы, кто наводит порядок в вашем доме?" - этим вопросом завершается сюжет.

По данным объединения "За интеграцию и миграции", чехи пренебрежительно относятся к украинским кухаркам, уборщицам, няням, которые батрачат в их семьях.

"Украинок часто заставляют работать сверх установленного срока, за меньшую, чем договорено, плату, а то и вообще без договора. Не исключение и такие явления, как вымогательство и сексуальные домогательства", - говорит руководитель объединения Магда Фалтова.

По мнению активисток объединения, украинки не способны на протест из-за того, что боятся потерять работу, т.е. не знают своих законных прав. Цель кампании - вывести украинских девушек и женщин с информационной блокады. Активистками подготовлены тысячи листовок, из которых можно узнать, как именно противостоять вымогательству, насилию и даже неуважению со стороны чешского работодателя.

Открытки с объяснением, как себя защитить, заробитчанки смогут найти в любом учреждении, в которые обращаются иностранцы. А видеоролик, героиней которого является львовская учительница (она же - пражская уборщица), будет демонстрироваться во всех чешских бюро по трудоустройству.

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