Выдающийся украинский футболист, обладатель «Золотого мяча-2004», лучший футболиста Европы Андрей Шевченко присоединился к Гражданскому форуму Киева (ГФК), учредительное собрание которого состоялось сегодня в Украинском доме.

Андрей Шевченко подписал резолюцию ГФК, объяснив, что «полностью разделяет цели и задачи Гражданского форума Киева и планирует быть активным его участником», сообщает Главком.

Футболист подчеркнул, что ему особенно близка идея ГФК по привлечению киевской общины к обсуждению и принятию стратегических решений по развитию столицы. «Именно по такому сценарию действуют местные власти и общество в Европе, и я рад, что и у нас будут работать механизмы гражданского общества», - отметил Шевченко.

Напомним, участники учредительного собрания ГФК, которое проходило в Украинском доме, избрали председателем ГФК первого Президента Украины Леонида Кравчука, который инициировал создание Гражданского форума.

На учредительном собрании ГФК присутствовал председатель КГГА Александр Попов.

Также на учредительном собрании были избраны руководители рабочих групп ГФК по направлениям работы ГФК:

«Интеллектуальный Киев» - Леонид Губерский, ректор Киевского национального университета им. Т. Шевченко, академик, председатель совета ректоров ВУЗов Украины, Герой Украины;

«Социальный Киев» - Надежда Вернигора, председатель Пенсионного фонда Киева в течение 20-ти лет;

«Здоровый Киев» - Петр Фомин, главный хирург Минздрава Украины, академик;

«Культурный Киев» - Олег Скрипка;

«Демократический Киев» - Виктор Чамара, Секретарь Национального союза журналистов Украины;

«Деловой Киев» - Владимир Петренко, генеральный директор ОАО «Киевметрострой», Герой Украины;

«Молодой Киев» - Руслана Лыжичко, певица, победительница музыкального конкурса «Евровидение», общественный деятель, народный депутат Украины;

«Спортивный Киев» - Сергей Бубка, президент Национального Олимпийского Комитета Украины, Чемпион Европы и мира, многократный мировой рекордсмен, олимпийский чемпион, Герой Украины.

Также участники учредительного собрания Гражданского Форума Киева приняли резолюцию, согласно которой ГФК берет на себя «ответственность определить ориентиры развития Киева в сферах экономики, социальной политики, самоуправления, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, молодежной политики».