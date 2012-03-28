У Власенко плохое предчувствие

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко не исключает, что власть прибегнет к очередному нарушению закона, передав уголовное дело о корпорации "Единые энергетические системы Украины" в суд.

"У меня сильное ощущение, что материалы дела все равно передадут в суд, невзирая на то, что часть защитников не ознакомилась. Или ограничат какой-то смешной цифрой: пять дней или десять дней", - сказал С.Власенко в интервью радио "Свобода".

По словам защитника, ограничение в ознакомлении с материалами дела до 28 марта 2012 года не должно касаться новых защитников экс-премьера по этому деле, которые были допущены к процессу лишь несколько дней назад. "То ограничение, которое установлено Киевским судом города Харькова, касается лишь Юлии Тимошенко и защитников Сергея Власенко и Андрея Кожемякина, а на сегодняшний день по делу есть еще два защитника – это Евгения Тимошенко и Александр Плахотнюк", - объяснил он.

С.Власенко отметил, что для полноценного и надлежащего ознакомления с материалами дела суд должен был предоставить защите Ю.Тимошенко, по меньшей мере, год.

Как сообщалось, А.Плахотнюк недавно заявил, что Ю.Тимошенко обратилась в СБУ с заявлением о его допуске к делу как защитника 16 марта. "Я, как и все остальные защитники по этому делу, имею право знакомиться с его материалами. Безапелляционные заявления о том, что после 28 марта дело будет передано в суд, свидетельствуют о том, что я как защитник буду лишен возможности должным образом ознакомиться с материалами дела, что является нарушением права на защиту", - подчеркнул А.Плахотнюк.

В свою очередь, правозащитник Евгений Захаров накануне отметил нарушение положений Европейской конвенции по правам человека при ограничении экс-премьера и ее защитников во времени ознакомления с материалами дела о ЕЭСУ. "Это нарушение статьи 6 Европейской конвенции, одного из аспектов на справедливый суд. Этого не должно быть. Право на ознакомление с материалами дела – это такое же существенное право, как право на защиту и другие аспекты права на справедливый суд", - уточнил он.

"Передача этого дела в суд – это, опять-таки, будет нарушением статьи 6 Европейской конвенции. К большому сожалению, в судебных делах Тимошенко постоянно что-то не так. И все идет против закона и против установившейся практики", - резюмировал Е.Захаров.