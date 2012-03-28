Янукович встретился с гендиректором Samsung Electronics
13:12, 28 марта 2012Политика
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Президент Украины пригласил компанию приобщиться к созданию в Украине IT-парков
Президент Украины Виктор Янукович пригласил компанию Samsung Electronics приобщиться к созданию в Украине IT-парков.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время встречи с генеральным директором компании Samsung Electronics Джисангом Чоем.
В.Янукович отметил важность для Украины сотрудничества в области высоких технологий, в частности телекоммуникаций и разработки программного обеспечения.
Он пригласил Samsung приобщиться к созданию в Украине IT-парков, отметив, что власть готова всячески способствовать инвесторам в реализации этого проекта.
Дж.Чой поблагодарил за встречу и отметил высокий профессиональный уровень украинских специалистов.
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