Янукович встретился с гендиректором Samsung Electronics

Президент Украины Виктор Янукович пригласил компанию Samsung Electronics приобщиться к созданию в Украине IT-парков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время встречи с генеральным директором компании Samsung Electronics Джисангом Чоем.

В.Янукович отметил важность для Украины сотрудничества в области высоких технологий, в частности телекоммуникаций и разработки программного обеспечения.

Он пригласил Samsung приобщиться к созданию в Украине IT-парков, отметив, что власть готова всячески способствовать инвесторам в реализации этого проекта.

Дж.Чой поблагодарил за встречу и отметил высокий профессиональный уровень украинских специалистов.