Власенко: Власти затягивают рассмотрение дела Тимошенко в Европейском суде

Украинские власти намеренно затягивают рассмотрение дела экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Европейском суде по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Качановской исправительной колонией Харькова, где отбывает наказание Ю.Тимошенко, заявил защитник экс-премьера, народный депутат Сергей Власенко.

Он подчеркнул, что срок коммуникации с правительством Украины истек, однако Европейский суд до сих пор не получил должным образом оформленных ответов на поставленные вопросы.

Это, по словам С.Власенко, тормозит назначение конкретной даты начала рассмотрения дела.

«Срок, предоставленный украинским властям на ответы, закончился, но власти делают все, чтобы этот процесс затянуть. Европейский суд – это не Печерский суд Киева и не Киевский районный суд Харькова, которые могут наплевать на все, объявить ограничение сроков, что-то еще. Европейский суд по состоянию на пятницу не получил от правительства должным образом оформленных ответов», - сказал С.Власенко.

По его словам, сейчас невозможно сказать, когда Европейский суд начнет слушание дела Ю.Тимошенко, однако он выразил надежду, что это дело будет рассмотрено как можно скорее.

«Как только эти ответы поступят, Юлия Владимировна и ее представители в Европейском суде будут должным образом проинформированы, и тогда будет понятно по поводу сроков рассмотрения дела. Но мы все же надеемся, что это дело будет рассмотрено как можно скорее», - сказал С.Власенко.