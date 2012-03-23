Американский эксперт: Стратегия развития Киева – это поразительно

Председатель Совета директоров Института транспорта и развития Нью-Йорка, международный консультант по стратегии градостроительного развития и политики, бывший мэр города Богота (Колумбия) Энрике ПЕНЬЯЛОСА, который приехал в Киев по приглашению председателя КГГА Александра ПОПОВА, высоко оценил Стратегию развития Киева до 2025 года.

Как информирует пресс-служба КГГА, об этом Э.ПЕНЬЯЛОСА сказал во время заседания Общественного совета по реализации Стратегии.

По словам американского эксперта, разработанный документ предусматривает действительно европейский, прогрессивный подход к развитию экономики и социального климата современной столицы.

«Я работал во многих городах Азии, США, Латинской Америки и я знаю наверняка, что проблемы любого города нельзя решить за короткий срок. Но мы всегда должны быть уверены в конечном результате, к которому идем. Именно поэтому действенная стратегия должна определять долгосрочные планы развития города. Иначе, если не быть осторожными, то очень легко допустить ошибки, которые потом практически невозможно исправить. Стратегия развития Киева – это действительно поразительное явление, и я убежден, что с учетом нескольких нюансов, реализовав ее, Киев займет главное место среди лучших городов мира», – сказал Э.ПЕНЬЯЛОСА.

Среди особенностей Киева, на которые городской власти крайне необходимо обратить внимание, как отметил международный эксперт, - проблемы парковки на тротуарах, большое количество частных авто на дорогах и низкая мобильность общественного транспорта.

«Наиболее используемый ресурс, который имеет любой город, – это дороги. Важно, как вы используете этот ресурс. Как именно распределяете его для велосипедного движения, общественного транспорта и частных авто. Исходя из принципа, что все люди равны, я утверждаю, что автобус, в котором едут 80 пассажиров, имеет в 80 раз больше прав, чем частное авто. Город должен быть для людей, а не для автомобилей», – отметил Э.ПЕНЬЯЛОСА.