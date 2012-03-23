В ВР рассекретили, почему поправки Кармазина проваливают

Народным депутатам предоставлено две недели на ознакомление с проектом Уголовно-процессуального кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призвал депутатов взять напечатанный проект УПК и проработать его к следующему пленарному заседанию.

Розданная депутатам сравнительная таблица проекта УПК состоит из двух частей. Первая часть содержит 2266 поправок на более чем 700 страницах. Вторая часть содержит 3716 поправок на 1417 страницах.

Представитель Президента в парламенте Юрий МИРОШНИЧЕНКО в комментарии УНИАН сообщил, что проект планируется рассмотреть на следующей пленарной неделе, но он пока не может сказать, о каком именно дне идет речь.

Отвечая на вопрос, справятся ли депутаты с проектом в течение одного пленарного дня, Ю.МИРОШНИЧЕНКО заметил, что не берется прогнозировать, поскольку, «с одной стороны, мы уже больше полгода дискутируем вокруг этих норм, и сказать, что они незнакомые для депутатов, нельзя. Единственное, что мы имеем – мы должны придерживаться процедуры и Регламента. Если будет идти каждая поправка с комментариями и обсуждением, то тогда рассмотрение будет долгим», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

В то же время, он выразил надежду, что депутатам хватит одного дня.

Председатель Регламентного комитета ВР Владимир МАКЕЕНКО заметил, что одного дня вряд ли хватит. По его прогнозам, на рассмотрение УПК уйдет несколько дней.

«За один день невозможно, понадобится 2-3 дня. Смотря, какая будет активность депутатов. У нас есть один депутат, Юрий КАРМАЗИН, который пишет тысячу поправок, и по каждой хочет выступить», - сказал В.МАКЕЕНКО, добавив, что такая активность депутата вызывает невосприятие у других, и даже толковые поправки от его имени не поддерживаются.

По словам В.МАКЕЕНКО, у депутатов будет две недели для того, чтобы ознакомиться с документом, поскольку на следующей календарной неделе депутаты будут работать в комитетах, а через неделю они будут работать в округах.