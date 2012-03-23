Тигипко: давайте вместе сюда вступим

Вице-премьер-министр Украины, бывший лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО не скрывает, что теперь, влившись в Партию регионов, ему быть заместителем председателя этой партии «не очень комфортно», но заявляет, что только здесь открываются большие возможности влиять на продвижение реформ в Украине и ее модернизацию.

Об этом он сообщил вчера в Донецке на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос УНИАН, предполагает ли С.ТИГИПКО после перехода в Партию регионов, в будущем при необходимости опять реанимировать «Сильную Украину», ответил, что партия – «это орудие достижение цели», и на данном этапе он сделал именно такой выбор.

«Я принял решение и не жалею об этом… Поэтому – уходить, или нет… Что будет в перспективе? Знаете, партия – это орудие достижение цели. У тебя есть идея, ты пошел на президентские выборы, договорился, увидел, что есть поддержка, создавай партию и при помощи этих людей, единомышленников, двигайся дальше. Увидел другие возможности – лучшие, тогда будь честным», - объяснил свою позицию С.ТИГИПКО.

При этом он подчеркнул, что принял честное решение, тем более перед предстоящими парламентскими выборами, когда «Сильной Украине» пришлось бы конкурировать с Партией регионов.

«Мне прийти, и даже зампредом стать у Партии регионов, наверное, не очень комфортно. Там (в «Сильной Украине») я лидер, я что-то могу решать и так далее. Но я понимаю, что по честности, надо двигаться сюда, потому что здесь возможности намного сильнее, намного больше. Это раз», - сказал С.ТИГИПКО. И добавил: «И второе – я же тоже прекрасно понимаю, что мы сейчас пойдем на выборы, и, если бы осталась «Сильная Украина», мы начали бы конкурировать, реально конкурировать».

Он призвал Партию регионов взять из «Сильной Украины» лучших, а своих бывших однопартийцев последовать своему примеру, чтобы изменить жизнь Украины к лучшему.

«Я сегодня говорю – возьмите самых интересных людей, которые сегодня не запачканы властью, которые сегодня хотят реальных реформ, хотят модернизации страны. Давайте вместе сюда вступим, и будем делать эти изменения», - отметил С.ТИГИПКО.

«Меня в политике интересует изменение, модернизация страны. Если есть такие изменения – страна двигается вперед, она становится более конкурентной. Причем, решения должны быть просчитаны, но изменения резкие, глубокие, потому что другие тоже не спят, тоже изменяют свои страны. Мы в тяжелой ситуации, мы в хвосте, что называется по целому ряду изменений. Мы должны опережать других, двигаться. Поэтому делать такие изменения, для меня совершенно понятно, легче с большой, мощной партией, да тем более, которая, что называется, при власти», - заключил вице-премьер-министр.