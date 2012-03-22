Москаль считает, что жена Луценко обвинила Яценюка на эмоциях

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ называет необоснованными обвинения Ирины ЛУЦЕНКО в адрес лидера партии «Фронт Змин» Арсения ЯЦЕНЮКА.

Об этом Г.МОСКАЛЬ заявил журналистам, комментируя интервью жены бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, в котором она заявила, что А.ЯЦЕНЮК заинтересован в том, чтобы Ю.ЛУЦЕНКО не выпускали из-за решетки.

«Я понимаю эмоциональное состояние И.ЛУЦЕНКО, но считаю, что это не основание для необоснованных обвинений в адрес А.ЯЦЕНЮКА», – цитирует слова Г.МОСКАЛЯ пресс-служба депутата.

По его словам, «каждого нужно оценивать по его делам. А.ЯЦЕНЮК делал и делает все возможное для освобождения Ю.ЛУЦЕНКО. Именно он предложил из собственных средств залог в миллион гривен для освобождения Юрия Витальевича. А.ЯЦЕНЮК многократно отмечал, что после прихода оппозиции к власти одним из первых решений должно быть освобождение политических узников – Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и других».

По мнению Г.МОСКАЛЯ, «такие необоснованные обвинения, которые прозвучали из уст И.ЛУЦЕНКО, являются не просто досадными с общечеловеческой точки зрения, но и вредят оппозиции, а следовательно – и скорейшему освобождению Юрия Витальевича и других политических узников».