Захаров: При этой Верховной Раде меня никогда не изберут

Сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ не будет повторно баллотироваться на пост Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом он заявил комментарии для Gazeta.ua.

"Я не буду выдвигаться на пост Омбудсмена во второй раз, поскольку в этом нет смысла, - говорит правозащитник. - При этой Верховной Раде меня никогда не изберут, что показало голосование. Думаю, что мне уже больше и не будут предлагать баллотироваться".

По словам Е.ЗАХАРОВА, оппозиционные фракции обсуждают возможность выдвижения кандидатуры президента Международного женского правозащитного центра "Ла Страда-Украина" Екатерины ЛЕВЧЕНКО, которая была народным депутатом предыдущего созыва от "Нашей Украины".

"Она имеет большой опыт правозащитной деятельности, мы много лет сотрудничаем. Но выберут Валерию ЛУТКОВСКУЮ. За нее "регионалы" уже собрали больше необходимых 226 подписей. Так что неожиданностей не будет", - убежден Е.ЗАХАРОВ.

Как сообщал УНИАН, на должность Омбусдмена были выдвинуты две кандидатуры – Е.ЗАХАРОВ, набравший в ходже голосования в парламенте 15 марта 134 голоса, и В.ЛУТКОВСКАЯ, которую поддержали 212 депутатов.