МИД рассказал, кто, где и когда парафирует ассоциацию с ЕС
17:37, 21 марта 2012Политика
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С украинской стороны соглашение парафирует заместитель министра иностранных дел Павел Климкин, с европейской – управляющий директор Службы внешних действий по вопросам Европы и Центральной Азии Мирослав Лайчек
Олег Волошин
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что парафирование Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом должно состояться в Брюсселе 30 марта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.
«30 марта в Брюсселе должно состояться парафирование Соглашения об фссоциации», - сказал он.
С украинской стороны соглашение парафирует заместитель министра иностранных дел Павел КЛИМКИН, с европейской – управляющий директор Службы внешних действий по вопросам Европы и Центральной Азии Мирослав ЛАЙЧЕК.
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