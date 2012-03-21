Янукович: И уже не будет разницы - летать самолетом или поездом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что вскоре Украину с востока на запад можно будет пересечь автомобилем за 15 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями Совета церквей в Киеве.

Говоря о ходе подготовки Украины к Евро-2012, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что для этого активно строятся автобаны.

По его словам, также активно внедряется скоростное железнодорожное сообщение, для чего закупаются скоростные поезда в Корее.

Президент выразил надежду, что это станет одним из признаков новой жизни украинца, «и уже не будет разницы большой - летать самолетом или поездом скоростным».

В.ЯНУКОВИЧ отметил при этом, что с экономической точки зрения поездом будет дешевле.