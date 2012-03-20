Власенко говорит, что Тимошенко предлагают лечиться в камере

Экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии Харькова, предлагают лечиться в исправительном заведении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Качановской колонией сказал защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

«Они продолжают предлагать Юлии Владимировне лечение в камере», - сказал адвокат.

С.ВЛАСЕНКО при этом отметил, что врачи пенитенциарной службы соглашаются проводить за пределами колонии только отдельные процедуры.

«Они говорят сейчас немного о другом: они говорят, что действительно есть в тех рекомендациях, которые дали немецкие врачи, процедуры, которые невозможно делать в камере, поэтому они хотят именно эти процедуры делать за пределами колонии, а все остальные делать в камере либо рядом с камерой, либо где-то в другом месте. Но совсем уж им не хочется лечить ТИМОШЕНКО нормальным, логическим способом, как это было предусмотрено, как рекомендациями немецких врачей, как этого требует решение Европейского суда по правам человека, которое было получено нами в пятницу», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

Он подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО не отказывается от медицинской помощи, а только требует проведения лечения в соответствующих условиях и в соответствующем для этого медицинском заведении.

«ТИМОШЕНКО не отказывается от лечения, ТИМОШЕНКО не отказывается от обследования, ТИМОШЕНКО заявляет и требует строгого соблюдения того лечения, которое установили независимые врачи», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз отказалась пройти рекомендуемый немецкими специалистами курс лечения.