Советники Президента Ющенко расскажут о текущих вопросах

09:54, 31 мая 2006
Политика
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В среду, 31 мая, в 12.00 в Секретариате Президента состоится брифинг советника Президента Украины – руководителя Главной службы правовой политики Николая ПОЛУДЕННОГО и советника Президента – руководителя Главной службы политики институционного развития Игоря КОЛИУШКО.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.

Тема брифинга – текущие вопросы деятельности Секретариата Президента Украины.

 

 

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