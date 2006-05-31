Советники Президента Ющенко расскажут о текущих вопросах

В среду, 31 мая, в 12.00 в Секретариате Президента состоится брифинг советника Президента Украины – руководителя Главной службы правовой политики Николая ПОЛУДЕННОГО и советника Президента – руководителя Главной службы политики институционного развития Игоря КОЛИУШКО. Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины. Тема брифинга – текущие вопросы деятельности Секретариата Президента Украины.

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