Советники Президента Ющенко расскажут о текущих вопросах
09:54, 31 мая 2006Политика
151
В среду, 31 мая, в 12.00 в Секретариате Президента состоится брифинг советника Президента Украины – руководителя Главной службы правовой политики Николая ПОЛУДЕННОГО и советника Президента – руководителя Главной службы политики институционного развития Игоря КОЛИУШКО.
Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.
Тема брифинга – текущие вопросы деятельности Секретариата Президента Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter