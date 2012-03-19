Евродепутат: Украине выгодно улучшение отношений между Евросоюзом и РФ

Украине выгодно улучшение отношений между Европейским Союзом и Россией.

Такое мнение Институту Горшенина высказал депутат, член Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента Адриан СЕВЕРИН, комментируя парафирование Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, запланированное на 30 марта.

По его мнению, существует связь между качеством взаимоотношений Евросоюза и России и взаимоотношений России с Украиной.

«Чем лучше отношения ЕС и России, тем лучше отношения между Украиной и Россией», – отметил он.

Точно так же, по словам А.СЕВЕРИНА, более хорошие отношения между Украиной и Россией способствуют установлению лучших отношений России с Евросоюзом и Евросоюза с Украиной.

Евродепутат убежден, что Россия не должна воспринимать евроинтеграцию Украины как что-то противоречащее ее интересам или ее безопасности. «На мой взгляд, Украина, интегрированная в ЕС, это не новый пост на геостратегическом фронте противостояния между ЕС и Россией, а важная часть естественной транснациональной демократии, образованная теми европейскими государствами, которые способны и стремятся воссоединить свою историю и свою географию», - отметил он

Как сказал А.СЕВЕРИН, для такой политической Европы Россия всегда будет стратегическим партнером первостепенной важности. Настолько же, насколько Россия должна быть, по его мнению, заинтересована в сильном европейском соседе, способном быть стабильным, надежным и дружественным, а также - адекватным глобальным игроком в многополюсном хорошо сбалансированном глобальном порядке.

«ЕС заинтересован в сильной, демократической и процветающей России, эффективно интегрированной в механизмы обеспечения мирового равновесия и мировой субсидиарности. В случае большей интеграции Украины в ЕС ее общие культурные традиции с Россией, ее геостратегические контакты с Россией будут активом для взаимоотношений между ЕС и Россией», - отметил А.СЕВЕРИН.

По мнению евродепутата, пока не завершена полная интеграция Украины в Евросоюз, возможно трехстороннее сотрудничество между ЕС, Украиной и Россией в области безопасности и энергетики.

«Конечно, институциональное сближение и экономическая интеграция могут развиваться только в двухсторонних рамках, и с этой точки зрения выбор Украины должен быть четким и решительным. Он должен учитывать, что с украинской точки зрения, с точки зрения ее потребности в развитии, на рынке ЕС находятся потребители для Украины, в то время как в России живут ее конкуренты. Поэтому ЕС представляется естественным местом для интеграции. При условии, что это будет способствовать демократическому и экономическому развитию Украины, это обеспечит также более надежное и дружественное соседство для России, рынки для торговли ее товарами. Поэтому сближение ЕС и Украины – это выигрышный процесс для всех сторон», - полагает депутат Европарламента.

По его словам, Украина, независимо от того, кто при власти в этой стране, является «стратегическим активом» и желанным партнером для ЕС.

А.СЕВЕРИН отметил, что у Украины с Евросоюзом общая история, общая география и общая культура. «Соответственно, необходимы политическая ассоциация, экономическая интеграция и институциональное сближение. Критика украинской власти со стороны ЕС должна выражаться и восприниматься только в этом контексте и с этой точки зрения», - отметил он.

«Если мы действительно стремимся к всеобъемлющему и глубокому партнерству, которое должно развиваться до уровня членства в ЕС, мы должны добиться правовой, институциональной, политической, культурной и поведенческой совместимости и способности к взаимодействию», - считает А.СЕВЕРИН.

По его словам, это еще более актуально, когда речь заходит о независимости судебной системы. «Политическое вмешательство в судебные процедуры одинаково предосудительно как в случае с внутренними политическими игроками, так и когда оно исходит от так называемого международного сообщества. С другой стороны, торговое соглашение, которое на самом деле является частью более обширного Договора об ассоциации, должно рассматриваться и использоваться как средство для развития способности к взаимодействию, о котором я упомянул выше. Поэтому, именно по причине того, что мы не одобряем что-то в политической практике украинской власти, мы должны ускорить подписание и вступление в силу двустороннего соглашения, которое только поможет нам устранить нежелательные различия между нами», - сказал А.СЕВЕРИН.

Европарламентарий выразил надежду на то, что подписание и ратификация Договора об ассоциации Украины с ЕС состоятся вскоре после его парафирования. «Конечно, этого можно достичь только в результате достаточно долгих техно-бюрократических подготовок, которые займут какое-то время. С другой стороны, учитывая традиционное популистское и демагогическое поведение некоторых стран-членов ЕС, нарастание в последнее время волны национального эгоизма и нынешние тенденции к ренационализации ЕС, не стоит исключать определенное сопротивление ратификации в некоторых ситуациях. Тем не менее, я уверен, что, в конце концов, это будет преодолено. На этом фоне я надеюсь, что реакция Украины – как власти, так и народа – будет мудрой и прагматичной. Я бы порекомендовал им оптимистично придерживаться курса евроинтеграции, поскольку это соответствует их национальным интересам. Более того, я бы предложил украинской власти в одностороннем порядке имплементировать договор с ЕС сразу после подписания, насколько это технически возможно, даже не дожидаясь ратификации. Это только пойдет на пользу Украине, нуждающейся в реформировании для собственного блага и во благо евроинтеграции. Также это окажет моральное давление на государства, ошибочно высказывающие скептицизм по отношению к Украине», - считает А.СЕВЕРИН.

20 марта в Институте Горшенина пройдет круглый стол: «ЗСТ в рамках СНГ: последствия для Украины».