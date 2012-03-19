Лидеры фракций считают, что ЦИК должна до 10 апреля нарезать округи
Состоялось совещание у председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина
Лидеры парламентских фракций считают, что Центральная избирательная комиссия до 10 апреля должна определить количество мажоритарных избирательных округов на выборах народных депутатов, которые состоятся осенью.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.
«Во время совещания у председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА отмечалось, что, в соответствии с избирательным законом, Центральная избирательная комиссия до 10 апреля 2012 года должна определить количество мажоритарных избирательных округов для проведения выборов», – сказано в сообщении.
Относительно других вопросов, связанных с организацией избирательного процесса, участники совещания пришли к выводу о необходимости их обсуждения после соответствующих решений Конституционного Суда.