Завтра объявят приговор экс-спикеру крымского парламента
20:49, 19 марта 2012Политика
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А.Гриценко обвиняется в превышении власти
Завтра в Хортицком районном суде Запорожья будет объявлен приговор бывшему председателю Верховной Рады Крыма Анатолию ГРИЦЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщал УНИАН, А.ГРИЦЕНКО обвиняется в превышении власти в должности руководителя Ленинской райгосадминистрации (2001-2005 годы) за изъятие из пользования военного совхоза «Азовский» более 4,8 тыс. га.
Прокуратура Крыма оценила убытки в 23 млн. грн.
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