Завтра объявят приговор экс-спикеру крымского парламента

Завтра в Хортицком районном суде Запорожья будет объявлен приговор бывшему председателю Верховной Рады Крыма Анатолию ГРИЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, А.ГРИЦЕНКО обвиняется в превышении власти в должности руководителя Ленинской райгосадминистрации (2001-2005 годы) за изъятие из пользования военного совхоза «Азовский» более 4,8 тыс. га.

Прокуратура Крыма оценила убытки в 23 млн. грн.