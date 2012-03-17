В колонии Тимошенко собираются лечить с помощью дивана и кардиографа?

В Качановской колонии в Харькове, где уже два с половиной месяца находится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, устроили в пятницу для журналистов показательную экскурсию, на которой хвастались самым современным медицинским оборудованием.

Врачи хвастаются современным оборудованием, которым дополнили уже имеющееся в медчасти колонии. Дополнительное оборудование привезли сюда из лучших харьковских больниц, рассказала врач колонии Татьяна Демченко.

Все попытки харьковских журналистов расспросить о комплектации медицинских приборов были тщетны. По словам главного нейрохирурга Главного управления здравоохранения областной администрации Юрия Котляревского, это оборудование подбиралось на основе плана лечения Юлии Тимошенко, который составлен совместно с врачами берлинской клиники Шарите.

«Здесь все необходимое по списку и рекомендациям. Согласно выводов и рекомендаций немецких медиков мы расписали план лечения», – отметил Котляревский.

В комментарии Радио Свобода, заместитель главы Харьковской областной госадминистрации Игорь Шурма рассказал, чем именно поделились харьковские больницы с Качановской колонией. Речь «идет о диване, о ширме и о трехканальном кардиографе, вот и все, и не больше», – сказал Игорь Шурма.

Сейчас экс-премьер-министр Юлия Тимошенко знакомится с документом, где прописано медикаментозное и процедурное лечение. «А обо всем этом оборудовании, собранном ради нее, Юлии Тимошенко расскажут, когда она даст согласие на лечение, заявила врач Юлии Тимошенко в Качановский колонии Татьяна Демченко

