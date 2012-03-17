Нафтогаз хочет купить 10 млрд. кубометров газа у Европы
16:55, 17 марта 2012Политика
3074 0
В ВР внесены законодательные предложения о реформировании «Нафтогаза», без которых это невозможно сделать
Евгений БАКУЛИН
НАК «Нафтогаз Украины» рассматривает возможность закупки приблизительно 10 млрд. кубометров газа у европейских компаний.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.
«Мы сегодня ведем эту работу (переговоры о закупке газа у европейских компаний – УНИАН) на предварительном этапе… Мы сегодня ведем консультации по диверсификации рынка газа, по закупке газа в Европе в районе 10 млрд.»,- сказал Е.БАКУЛИН.
Он отметил, что в Верховную Раду внесены законодательные предложения о реформировании «Нафтогаза», без которых это невозможно сделать.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter