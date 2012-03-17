Азаров отказался отвечать на вопрос, в какой стране он будет жить на пенсии

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отказался отвечать на вопрос, в какой стране он будет жить после того, как выйдет на пенсию.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции после завершения съезда Партии регионов одна из журналисток спросила, в какой стране он собирается жить после своего выхода на пенсию. Другие журналисты, подхватив этот вопрос, начали спрашивать, соответствуют ли действительности публикации в СМИ, что у Н.АЗАРОВА есть недвижимость в Австрии.

Премьер назвал подобные вопросы бестактными и удивился, что некоторым журналистам приятно задавать подобные вопросы.

Н.АЗАРОВ отметил, что сегодняшняя пресс-конференция посвящена не его личной жизни, и если существует интерес, он организует по этому поводу отдельную встречу.

При этом Н.АЗАРОВ высказал пожелание, чтобы журналистов больше интересовали вопросы о преобразовании страны, а не о его личной жизни.