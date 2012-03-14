Янукович сходил с Бердымухамедовым в цирк

Президенты Украины и Туркменистана Виктор ЯНУКОВИЧ и Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ посетили благотворительное представление для детей, которое показали в Киеве артисты Национального цирка двух стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, мастера циркового искусства Украины и Туркменистана подготовили совместную программу для детей из малообеспеченных семей, сирот и детей, лишенных родительской заботы.

Проект был реализован под патронатом президентов Украины и Туркменистана и направлен на дальнейшее развитие культурно-гуманитарных связей и дружественных взаимоотношений между народами.

Во время представления зрители увидели номера, подготовленные украинскими и туркменскими артистами в разных жанрах циркового искусства. Свое мастерство, в частности, продемонстрировали артисты Национального цирка Украины и конноспортивной группы «Галкиныш» Туркменистана.