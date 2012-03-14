Пшонка представил нового прокурора Львовской области

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка представил коллективу Львовской областной прокуратуры нового прокурора области Олега Василенко и провел совещание по использованию прокурорами своих полномочий для преодоления негативных тенденций в противодействии преступности и коррупции

Как сообщает пресс-служба ГПУ, участие в совещании приняли прокуроры областей Украины, руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления, судебных и правоохранительных органов Львовщины.

«Люди ждут от нас своевременной и реальной помощи, поэтому прокуроры должны в полной мере использовать свои полномочия для преодоления негативных тенденций в противодействии преступности и коррупции. Это касается и обеспечения принятия законных решений по каждому отдельному заявлению любого гражданина», - отметил Генеральный прокурор Украины.

Кроме того, Виктор Пшонка подчеркнул, что прокуроры обязаны постоянно повышать уровень и качество координационной деятельности.

«Это требование закона, это мое требование как Генерального прокурора Украины. Для его надлежащего исполнения центральным аппаратом разработано Положение о координационной деятельности правоохранительных и других государственных органов», - отметил он.