Захарченко уже работает над слиянием МЧС и МВД

Министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО не против объединения Министерства чрезвычайных ситуаций и МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я неоднократно говорил, что если это пойдет на пользу людям, обществу, будут упрощены процедуры, то это нужно делать», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА выразил уверенность в необходимости объединения МЧС и МВД. Он надеется на принятие соответствующего решения на высшем государственном уровне.

«Убежден: МЧС необходимо объединять с Министерством внутренних дел. Такой европейский стандарт. В стране должно быть одно ведомство, которое занимается безопасностью людей. Слияние двух министерств для меня является переходной задачей на следующий год. Сейчас мы прорабатываем все предложения на рассмотрение президента страны. Надеюсь, глава государства примет такое решение», – сказал глава МЧС.