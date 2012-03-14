Коммунисты критикуют власть, которая «обуржуазилась»

В Чернигове городской комитет Коммунистической партии Украины в центре города – на Аллее Героев – провел митинг под лозунгом "Вернем страну народу".

Как передает корреспондент УНИАН, участниками акции протеста под знаменами КПУ стали около 80 черниговцев, преимущественно люди преклонного возраста.

Они критиковали действия нынешней власти, которая "обуржуазилась", социальную политику, которая в настоящее время проводится в Украине. Как объяснил один из ораторов, вернуть народу страну – это добиться выполнения социальных гарантий, предусмотренных Конституцией Украины, в первую очередь, на бесплатное медицинское обеспечение и образование, а также соблюдение принципа народовластия.

"Мы сможем жить хорошо только при условии выполнения провозглашенных еще в 1917 году Лениным тезисов: "Заводы – рабочим, земля – крестьянам, власть – народу", - подчеркнул один из участников мероприятия.

По итогам митинга принята резолюция, в которой предлагается для обеспечения социальных гарантий вернуть в государственную собственность приватизированные предприятия в стратегических отраслях экономики, не допустить превращения земли в товар, обеспечить социальные права граждан, предусмотренные действующим законодательством.

"Мы, участники акции протеста в Чернигове, призываем народ Украины к борьбе за возвращение народу страны", - отмечается в резолюции митинга.