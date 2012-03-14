За компанию с Королевской из БЮТ ушли два депутата

Народные депутаты Евгений СУСЛОВ и Алексей ЛОГВИНЕНКО написали заявления о выходе из фракции «БЮТ-Батькивщина» в знак протеста против исключения из фракции депутата Наталии КОРОЛЕВСКОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, Е.СУСЛОВ на брифинге отметил, что написал заявление о выходе из фракции, поскольку не поддерживает «двойных стандартов».

По его словам, впервые такие двойные стандарты были продемонстрированы во время освобождения Ивана КИРИЛЕНКО от должности главы фракции «БЮТ-Батькивщина», а во второй раз они были продемонстрированы во время принятия закона о выборах народных депутатов.

Он добавил, что еще одной демонстрацией таких двойных стандартов является сегодняшнее решение фракции об исключении из рядов фракции Н.КОРОЛЕВСКОЙ и, по существу, разрушения Блока Юлии Тимошенко.

А.ЛОГВИНЕНКО подчеркнул, что также написал заявление о выходе из фракции. По его словам, сложилась тенденция, когда «самый яркий молодой политик во фракции не может находится, потому что это - конкуренция функционерам».

По его словам, «одни могучие мужи сажают в тюрьму самого яркого политика-женщину, а другие мужи подражают им и исключают из фракции самого яркого политика-женщину». Он выразил надежду, что «их цели не совпадают».

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция «БЮТ-Батькивщина» на своем заседании исключила Н.КОРОЛЕВСКУЮ из своего состава.

Причиной исключения Н.КОРОЛЕВСКОЙ стало то, что она во время вчерашнего заседания ВР не голосовала за включение в повестку дня проекта постановления, определяющего план мероприятий по реализации резолюции ПАСЕ.

В то же время еще одному народному депутату из этой фракции - Е.СУСЛОВУ - было вынесено предупреждение, поскольку он также не голосовал за этот вопрос.