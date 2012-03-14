У Азарова наняли лоббистов, чтобы «уломать» МВФ?

Правительство Николая АЗАРОВА обратилось к американской лоббистской и консалтинговой компании APCO, чтобы получить очередной транш от Международного валютного фонда.

Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на соответствующее письмо за подписью программного менеджера этого аналитического учреждения в Вашингтоне Брента КРЕЙНА, которое есть в распоряжении издания, и фотокопию которого оно приводит.

Письмо адресовано членам Международного союза советников (IAC) и дивизиона Глобальной политической стратегии (GPS) при APCO, куда входят отставные чиновники и топ-менеджеры из разных стран.

Тема письма обозначена как "срочный запрос от правительства Украины".

"Мы получили просьбу правительства Украины попытаться отыскать способ продвинуться вперед в разблокировании тупика, в который зашли отношения Украины с МВФ относительно получения дальнейших траншей из $15 миллиардной помощи МВФ", – сказано в нем.

«Но правительство Украины не желает принимать требования МВФ прекратить субсидирование населения в оплате газа, что помогло бы сбалансировать бухгалтерию государственной энергетической компании "Нафтогаз". Точка зрения правительства заключается в том, если сделать такое в этом году и повысить цены на газ для населения - это политический суицид накануне выборов в октябре 2012 года», - сказано в письме.

"Мы ищем людей с сильными связями среди соответствующих должностных лиц МВФ, которые могли бы поинтересоваться у сотрудников МВФ, существует ли возможность для творчества в этом вопросе во избежание повышения цен на газ", – указано в письме.

"Мы хотели бы получить эту информацию и обсудить ее с правительством Украины, и попытаться навести мосты между МВФ и Украиной с целью выйти из тупика, которым был отмечен последний год. Если у вас есть соответствующие отношения и вы заинтересованы в помощи, пожалуйста, дайте мне знать. Джонатан ВИНЕР в нашем офисе в Вашингтоне ведет этот проект и может вам позвонить по телефону», – просят лоббисты.

При этом издание подчеркивает, что в письме бросаются в глаза как минимум три особенности.

Первое - это непубличное признание "командой реформаторов" того факта, что для них критически важно очередное вливание от доноров.

Второе - это неспособность "правительства реформаторов" идти на те же реформы до выборов. «Как следует из переписки APCO, если повышения цен на газ для населения до выборов не будет, то после выборов, оно, очевидно, таки состоится», - делает вывод «УП».

Третье – «правительство, которое не устает самовосхвалять свой профессионализм, оказалось не способным провести переговоры с МВФ, и вынуждено привлекать компанию-лоббиста, расписываясь тем самым в собственной беспомощности», - подчеркивает издание.