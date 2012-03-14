ВР отказалась рассматривать проект об исключении из УКУ «статьи Тимошенко»

Верховная Рада Украины отказалась внести в повестку дня проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно устранения необоснованной детализации уголовно-правовых запретов".

Как передает корреспондент УНИАН, за включение этого законопроекта, автором которого является депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» Виктор ШВЕЦ, в повестку дня проголосовали всего 139 народных депутатов из 427 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагалось изложить статью 364 «Злоупотребление властью или служебным положением» УКУ изложить в новой редакции.

В частности, предусматривалось, что злоупотребление служебным положением, то есть умышленное использование служебным лицом служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц наказывается исправительными работами сроком до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Злоупотребление властью, то есть умышленное использование властных полномочий представителем власти вопреки интересам государственной службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Предусматривалось, что злоупотребление властью или служебным положением, которое сопровождалось насилием или угрозой его применения или использованием оружия при отсутствии признаков истязания, или повлекло другие последствия наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Законопроект определял, что служебными лицами являются лица, которые постоянно или временно занимают должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или выполняют такие обязанности по специальным полномочиям на предприятиях, в учреждениях или организациях независимо от формы собственности, а также Вооруженных Силах Украины, других войсках и военных формированиях Украины.

При этом представители власти – это лица, которые осуществляют функции публичной власти и наделены полномочиями в пределах своей компетенции предъявлять требования, принимать решения или принимать принудительные меры к гражданам и юридическим лицам независимо от их ведомственной принадлежности или подчиненности. Существенным вредом в статьях 364, 367 УКУ, если он заключается в причинении материальных убытков, считается такой вред, который в сто и больше раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан. Существенный вред может иметь также невещественный характер и заключаться в нарушении конституционных прав и свобод граждан, подрыве авторитета органов государственной власти, государственного управления и местного самоуправления, нарушении нормальной деятельности организации, совершении преступления подконтрольными или подчиненными лицами и другое.

Также предусматривалось исключить статьи 365 и 365-1.