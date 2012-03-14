Азаров поздравил министров с годовщиной

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поздравил членов правительства с 2-летием работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«Прежде всего, поздравляю вас с 2-летием работы нашего правительства. Итоги подводить не буду, хочу только ради объективности напомнить факты. За прошедшие годы наши люди имели постоянную работу, получали новые рабочие места и возвращались из вынужденных отпусков за собственный счет на старые (рабочие места – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что за два года работы правительства не было обвала гривни, потери людьми своих сбережений. По словам премьера, за это время зарплаты, пенсии, социальные выплаты росли, а государство остановило наращивать заимствование.

«Как вчера сказал горный мастер на строительстве метрополитена: главное изменение в его жизни – это то, что после унизительного для рабочего человека простоя в 2008-2009 годах он опять живет полноценно. Сложно, но полноценно», - сказал Н.АЗАРОВ.