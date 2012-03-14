Королевскую выгнали из фракции «БЮТ-Батькивщина»

Фракция «БЮТ-Батькивщина» исключила из своего состава народного депутата Наталию КОРОЛЕВСКУЮ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании фракции.

Как сообщили УНИАН во фракции «БЮТ-Батькивщина», причиной исключения Н.КОРОЛЕВСКОЙ стало то, что она во время вчерашнего заседания ВР не голосовала за включение в повестку дня проекта постановления, который определяет план мероприятий по реализации резолюции ПАСЕ.

В то же время еще одному народному депутату из этой фракции Евгению СУСЛОВУ было вынесено предупреждение, поскольку он также не голосовал за этот вопрос.

Как стало известно УНИАН, во время этого голосования Н.КОРОЛЕВСКОЙ и Е.СУСЛОВА не было в сессионном зале. По информации агентства, Е.СУСЛОВ позже написал заявление о выходе из фракции «БЮТ-Батькивщина».