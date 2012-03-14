Литвин убеждает, что ВР улучшает жизнь Кабмину, как никто
По его словам, «за 20 лет не было таких благоприятных условий для работы правительства, которые есть сегодня»
Верховная Рада Украины создает правительству благоприятные условия для работы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Владимир ЛИТВИН сегодня на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО.
По его словам, «за 20 лет не было таких благоприятных условий для работы правительства, которые есть сегодня». «Сегодня любые инициативы и предложения в экономическом плане правительства, которые могут даже вызывать определенные упреки со стороны парламента, они принимаются, чтобы правительству создать условия для реализации тех экономических задач, которые определяют и Президент, и Кабмин», - подчеркнул В.ЛИТВИН.
По его словам, осуществление преобразований не может состояться «без дополнительных напряжений и даже политических противостояний в Украине». Спикер подчеркнул, что «нам крайне важно обеспечить поддержку диалога в парламенте, который бы отражал настроения украинского общества».
«Несмотря на поляризацию, различные мнения и точки зрения, нам удается выдерживать такой диалог, и это с учетом политической кампании, которая у нас де-факто уже началась, выборов в октябре 2012 года», - подчеркнул В.ЛИТВИН.
По его словам, в Украине необходимо обеспечить верховенство права, поскольку «мы не можем быть и дальше государством насилия и договоренностей».