Эксперт: Украина нащупала болевую точку России

Резкие заявления руководства «Газпрома» относительно будущего украинской ГТС связаны с тем, что украинская сторона в переговорах с Россией относительно снижения цены на газ нашла «болевую точку» – уменьшение потребления российского газа. Об этом в эфире «5 канала» заявил независимый эксперт по энергетическим вопросам Владимир Сапрыкин.

«Сегодня идет определенная конфронтация между руководством Украины и России в газовой сфере. Украина, мягко говоря нащупала болевую точку – это уменьшение потребления российского газа. Это очень не понравилось Российской Федерации, и сегодня раздаются жесткие заявления от «Газпрома», что будет ноль транзита, также руководство России не воздерживается от жестких заявлений», – заявил Сапрыкин.

Также Владимир Сапрыкин отметил, что строительство Россией обходных газопроводов - это личная стратегия Владимира Путина, которая не зависит от украино-российских газовых отношений, но от позиции Украины зависят масштабы строительства этих газопроводов, в частности «Южного потока» .

«Это элемент личной стратегии господина Путина, и независимо от того, как будут развиваться российско-украинские отношения в газовой сфере, «Южный поток» будет строиться, однако от Украины зависит, какими будут масштабы – будет ли четыре ветви, или одна», – отметил эксперт.

