Томенко нашел общее у Януковича и Ющенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что предвыборные инициативы команды нынешнего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА тождественны предвыборным инициативам команды его предшественника Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя ВР, таким образом Н.ТОМЕНКО прокомментировал инициативу парламентского провластного большинства о необходимости отмены депутатской неприкосновенности.

"Факт остается фактом: и по делу депутатской неприкосновенности, и по делу социальных инициатив как по форме, так и по содержанию инициативы этих двух президентов фактически идентичны", - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время заместитель ВР не стал анализировать такое совпадение инициатив. "Трудно сказать, почему тему ликвидации только депутатской неприкосновенности, а не всех категорий высокопоставленных должностных лиц, в том числе судей и Президента, перед парламентскими выборами применяла одно время команда Виктора ЮЩЕНКО, а теперь – команда Виктора ЯНУКОВИЧА", - отметил он.

"Возможно, это связано с тем, что многие известные специалисты в области конституционного и избирательного права, которые работали в Администрации В.ЮЩЕНКО, сегодня работают в Администрации В.ЯНУКОВИЧА. А может, с тем, что как Администрация В.ЮЩЕНКО, так и В.ЯНУКОВИЧА активно сотрудничает и прислушивается к мнениям американских политтехнологов", - предположил Н.ТОМЕНКО.

В то же время он напомнил, что позиция фракции "БЮТ-Батьківщина" остается неизменной. "Мы готовы голосовать, но в той версии, при которой у нас не будет ни одного неприкосновенного лица в Украине. Наша позиция четкая: все должны быть равны перед законом", - подчеркнул заместитель председателя ВР.