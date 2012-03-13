Томенко нашел общее у Януковича и Ющенко
Заместитель председателя Верховной Рады Украины считает, что Янукович и Ющенко одинаково строят предвыборные кампании
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что предвыборные инициативы команды нынешнего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА тождественны предвыборным инициативам команды его предшественника Виктора ЮЩЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя ВР, таким образом Н.ТОМЕНКО прокомментировал инициативу парламентского провластного большинства о необходимости отмены депутатской неприкосновенности.
"Факт остается фактом: и по делу депутатской неприкосновенности, и по делу социальных инициатив как по форме, так и по содержанию инициативы этих двух президентов фактически идентичны", - сказал Н.ТОМЕНКО.
В то же время заместитель ВР не стал анализировать такое совпадение инициатив. "Трудно сказать, почему тему ликвидации только депутатской неприкосновенности, а не всех категорий высокопоставленных должностных лиц, в том числе судей и Президента, перед парламентскими выборами применяла одно время команда Виктора ЮЩЕНКО, а теперь – команда Виктора ЯНУКОВИЧА", - отметил он.
"Возможно, это связано с тем, что многие известные специалисты в области конституционного и избирательного права, которые работали в Администрации В.ЮЩЕНКО, сегодня работают в Администрации В.ЯНУКОВИЧА. А может, с тем, что как Администрация В.ЮЩЕНКО, так и В.ЯНУКОВИЧА активно сотрудничает и прислушивается к мнениям американских политтехнологов", - предположил Н.ТОМЕНКО.
В то же время он напомнил, что позиция фракции "БЮТ-Батьківщина" остается неизменной. "Мы готовы голосовать, но в той версии, при которой у нас не будет ни одного неприкосновенного лица в Украине. Наша позиция четкая: все должны быть равны перед законом", - подчеркнул заместитель председателя ВР.