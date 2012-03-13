Азаров: у нас самые высокие цены на газ в мире - благодаря мадам

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что цена газа, по которой Украина закупает его в России, является самой высокой в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 13 марта, в ходе встречи с представителями иностранных компаний, работающих в Украине.

«Мы имеем самые высокие цены за газ в мире. Никто больше нас не платит за газ. Благодаря известным соглашениям, которые мадам заключила с господином ПУТИНЫМ», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом украинский премьер дважды подчеркнул, что цена газа для Украины является самой высокой в мире.

«Наивысшая цена, повторяю. На входе мы покупаем газ по цене сейчас 518 долл. за тысячу кубометров. Прибавьте сюда транспорт, налоги и вы получите абсолютно неконкурентную цену для нашей промышленности», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, также сегодня утром во время общения с журналистами премьер-министр Украины выразил надежду, что понимание несправедливости цены на газ подтолкнет Россию к пересмотру газовых контрактов с Украиной.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о пересмотре газовых контрактов, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.