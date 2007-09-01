Ющенко обещает повысить финансирование образования на треть

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает повысить уровень финансирования образования в следующем году на 35%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время торжественного открытия специализированной школы №329 с углубленным изучением иностранных языков «Логос» в Киеве.

Президент отметил важность образования для развития государства и пообещал, что государство сделает все, чтобы усилить внимание к этой сфере, в том числе, к средней школе.

По словам В.ЮЩЕНКО, необходимо радикально улучшить статус учителя, в частности, повысить зарплату на 40%, а для сельского учителя – еще на 20%.

Президент пожелал всем учителям, ученикам, украинским семьям счастья, благосостояния, успехов.

После торжественного перерезания ленты Президент провел первоклассников в их классы, после чего осмотрел новую школу.

*** Школа «Логос» расположена по адресу: улица Урловская, 19б. Она рассчитана на 1800 мест. Для уроков труда в заведении оборудованы специальные мастерские – по обработке дерева, металла, ткани и тому подобное. Актовый зал оборудован эстрадной техникой, костюмерными и радиоузлом. Предусмотрены также студии для уроков танцев и музыки. Для занятий спортом предусмотрены стадион с искусственным покрытием, бассейн на пять дорожек, два спортзала.