У Гриценко просят не пугать людей: погиб всего лишь 31 солдат

Управление пресс-службы Министерства обороны Украины просит определенные политические силы и общественные организации не запугивать общество неправдивыми данными о большом количестве погибших военнослужащих.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, в последнее время некоторые политические силы и общественные организации под лозунгами беспокойства о солдатах срочной службы распространили информацию о якобы гибели за последние два года в армии 76 военнослужащих срочной службы.

В сообщении отмечается, что эти данные абсолютно не отвечают действительности, являются значительно преувеличенными, направленными на запугивание украинского общества и порождение недоверия к украинской армии.

По официальным данным, за весь 2006 год и 8 месяцев 2007 года в Вооруженных Силах Украины погиб 31 военнослужащий срочной службы. 10 из них – во время отпуска дома.

Управление пресс-службы Минобороны обращается к представителям средств массовой информации с просьбой проверять полученные данные из разных источников относительно событий в армии, а к политическим партиям и разного рода организациям - не „убивать” живых солдат своими заявлениями ради получения политических дивидендов.