В Луганской области создали Блок национальных сил

В Луганской области представители инициативы «Правое дело», ВО «Тризуб» им. С. Бандеры, УНА-УНСО и КУН подписали меморандум о создании Блока национальных сил.

Как сообщил УНИАН представитель блока Дмитрий СНЕГИРЕВ, состоялось добровольное объединение областных организаций политических партий и общественных организаций Луганской области, исповедующих украинскую национальную идею.

По его словам, целью блока является объединение в единую политическую силу для согласованного проведения политических акций на территории Луганской области.

Также Д.СНЕГИРЕВ отметил, что основным принципом деятельности блока является приоритет интересов Украины и Луганщины над личными интересами и узкопартийными амбициями.